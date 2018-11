Anderstalige nieuwkomers voetballen samen 22 november 2018

Anderstalige nieuwkomers hebben elkaar beter leren kennen tijdens een frietenbak en een voetbalwedstrijd in Menen. Er waren de -18-jarigen en die volgen les in de Okan-klas in de Grenslandscholen. De volwassen nieuwkomers leren Nederlands aan CVO 3 Hofsteden. De jongeren en volwassenen namen het samen tegen elkaar op. Na het voetballen kregen de sportievelingen een Vlaamse klassieker voorgeschoteld: frieten met mayonaise.





(XCR)