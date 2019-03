Amper 14 dagen zonder enkelband en al partnergeweld LSI

20 maart 2019

14u19

Bron: LSI 0

Een 32-jarige man uit Menen was amper veertien dagen verlost van zijn enkelband, toen hij opnieuw in de fout ging en zijn partner klappen gaf. Sebastien V. stond woensdag voor de correctionele rechtbank in Kortrijk. De openbare aanklager vorderde een celstraf van vijf maanden en een boete van 400 euro. Zelf vroeg V. een werkstraf te mogen uitvoeren. Het was op 28 januari 2018 dat het tot een discussie kwam tussen V. en zijn partner. Hij wou nog een tweede kindje, zij hield de boot af. De ruzie ontaardde, waarbij V. haar tegen de deur duwde, bij de keel greep en een vinger verzwikte. Hij bekende de slagen, maar ontkende dat hij haar bij de keel heeft gegrepen. Uitspraak op 3 april.