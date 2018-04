Alweer auto in brand gestoken 07 april 2018

Onder de brug van de E17 is in de nacht van donderdag op vrijdag een auto uitgebrand. De hulpdiensten werden rond half vier door een passant gealarmeerd. Toen de brandweer ter plaatse kwam, stond de auto al in lichterlaaie. Vermoedelijk gaat het opnieuw om een voertuig dat door gangsters werd gebruikt. De voorbije weken waren er in de buurt al meer dergelijke verdachte branden, onder meer twee keer in de Murissonstraat. De politie onderzoekt de zaak. (VHS/LSI)