Afvalberg vat vuur bij Galloo LSI

09 december 2018

09u29

Bron: LSI 0

Bij het metaal- en plasticafvalverwerkend bedrijf Galloo langs de Leie in Menen is zaterdagnacht brand uitgebroken in een afvalberg in een loods. Iets voor vier uur snelden verschillende brandweerkorpsen van de brandweerzone Fluvia naar het bedrijf op Ropswalle. Wellicht door zelfontbranding had een berg met metaal, stof en plastic vuur gevat. Bij aankomst was er heel wat rookontwikkeling en kleine vlammentjes te zien. Het had heel wat voeten in de aarde om de hele afvalberg met bulldozers open te trekken en systematisch af te blussen. Tankwagens van verschillende brandweerkorpsen verleenden bijstand om water uit de vlakbij gelegen Leie naar de vuurhaard te transporteren. De schade in de loods bleef beperkt.