Actie aan AZ Delta tegen personeelstekort 13 juni 2018

02u46 0

Onrust in AZ Delta. De vakbonden organiseerden gisteren een pamflettenactie om de schrijnende situatie van het personeel aan te klagen. "Het personeel is de speelbal van een beleid dat zonder om te zien doorraast in zijn ijver de grootste en de beste te zijn", zegt Lieve Lannoo van het ACV. "Wij hebben niets tegen ambitie, maar wel als die ten koste gaat van de zorg voor de medewerkers. Het management houdt de personeelsinzet in een budgettaire wurggreep waardoor de zorg voor zowel de patiënt als het personeel in gevaar komt." De vakbonden klagen over een personeelstekort, veel zieken door overbelasting en massale overuren. "Als het management zijn personeelsbeleid zo voortzet, garanderen wij geen enkele medewerking aan het behalen van het JCI-label, een extern kwaliteitslabel." De directie zoekt oplossingen. "Voor de komende maanden zijn een 40-tal mensen aangeworven. Er zijn nog een 20-tal vacatures open. Door het tekort aan verpleegkundigen is dit moeilijk. We doen ook beroep op interimarbeid", zegt communicatieverantwoordelijke Kristien Beuselinck. "Door de overstap naar het elektronisch patiëntendossier zijn veel overuren ontstaan, maar vanaf september moeten we voluit van de voordelen van het systeem kunnen gebruik maken. Het ziekteverzuim ligt in de lijn van de gemiddelden. De directie wil een gericht actieplan ontwikkelen." (CDR)