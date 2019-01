Acht procent blaast positief tijdens alcoholcontrole Alexander Haezebrouck

27 januari 2019

15u17 0

De politie heeft zaterdag tussen 20 en 4 uur alcoholcontroles uitgevoerd. De politie stond in de Guido Gezellelaan en aan de Franse grens in de Barakken in Menen, in de Fabriekslaan in Ledegem en in de Menenstraat en N8 in Wevelgem. In totaal werden 101 bestuurders gecontroleerd, waarvan er acht positief bliezen. Een daarvan testte ook positief op drugs.