Acht maanden cel voor man die zijn vrouw sloeg omdat ze 'slechte moslima' is

19 december 2018

Een 30-jarige man uit Menen is veroordeeld tot acht maanden effectieve celstraf omdat hij opnieuw zijn vriendin enkele rake klappen gaf. In december vorig jaar ontstond een discussie tussen het koppel. Alweer was Aboubakr E. dronken en verweet hij zijn vriendin geen goede moslima te zijn. Toen de discussie ontaarde nam hij haar vast bij de keel, sleurde haar naar de garage en gaf haar daar enkele meppen. Hij riep haar ook toe dat als ze naar de politie zou stappen, hij haar hoofd zou afsnijden en het bij de politie zou binnen brengen. De man herinnerde zich naar eigen zeggen niets meer van het incident omdat hij te dronken was. Aboubakr E. werd eerder al verschillende keren veroordeeld voor opzettelijke slagen en verwondingen aan zijn vriendin. Naast de celstraf moet hij ook een effectieve geldboete van 800 euro betalen.