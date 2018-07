Achille (83) doet fietsstunt over NU AL HULDE VOOR WERELDUURRECORD, OFFICIËLE POGING IN 2019 PETER LANSSENS

23 juli 2018

02u26 0 Menen Achille Margo (83), werelduurrecordhouder op de piste bij 80-plussers, is gehuldigd in Lauwe. Wat meer is: hij doet in 2019 zijn stunt over en gaat dan voor een officieel record. Achille genoot intussen van alle lof, een ereronde en... een kneepje in de billen van de burgemeester.

Ruim 111 rondjes reed Achille Margo op 26 juni op de Velodroom van het Noord-Franse Roubaix, goed voor 27,4 kilometer en een werelduurrecord. Hij kreeg zaterdagvoormiddag hulde in het oud-gemeentehuis in Lauwe. Schepen van Sport Eddy Lust (Open Vld) ontroerde door de wereldkampioen een regenboogtrui te schenken. Achille Margo liet zich de aandacht welgevallen en durfde het op de receptie nadien aan om stevig in de billen van Martine Fournier (CD&V) te knijpen. "Beroepsmisvorming, ik knijp altijd in vlees, bij de burgemeester hangt er niet te veel vet aan", lacht de gewezen slager. Achille kreeg een koekje van eigen deeg, want even later kneep de burgemeester gewoon terug. "Hij is een snoeper", knipoogt Fournier, die er best om kon lachen.





8.000 euro nodig

Achilles werelduurrecord op de piste bij 80-plussers, ruim twee kilometer beter dan het vorige record op naam van Nederlander Toon Bueters, is niet officieel. "Voor een officieel record moet je de UCI (de internationale wielerunie, red.) erbij betrekken, met dan bijvoorbeeld ook een dopingcontrole en een gerechtsdeurwaarder", zegt schepen Lust. "Dat kost 7.000 tot 8.000 euro. We richten een burgercomité op om dat geld bij elkaar te krijgen." Aan Achille dus om zijn bovenmenselijke prestatie nog eens over te doen. "We gaan proberen om het tot in de perfectie tot een goed einde brengen", vertelde vriend en 'manager' Freddy Hennion (71). "Na de winter start Achille met trainen, de officiële werelduurrecordpoging zal in mei of juni 2019 plaatsvinden", aldus Hennion. "Als ik tenminste fit blijf, want er kan in een jaar veel gebeuren", vertelt Achille. "Ik vind de aandacht fantastisch, ik had nooit gedacht dat het zo zou leven bij de mensen."





Mooie 'poepkes'

Achille Margo reed na de hulde in het oud-gemeentehuis nog een ereronde door 'zijn' Lauwe, geflankeerd door leden van de wielerclub Bockorduwers. Een warm applaus en een erehaag volgden, toen hij terug op Lauweplaats aankwam. En Achille, die bleef gewoon zichzelf, toen hij enkele wielrensters opmerkte. "Ik had toch liever achter die meisjes gefietst, hoor, al die mooie 'poepkes' zeg", lacht de 83-jarige, die duidelijk nog jong van geest is. En nog prima in zijn vel zit ook door de steun van echtgenote Suzanne Hoorne (81).





Zij werd ook geëerd en kreeg onder meer een boeket bloemen. "Suzanne was een van zijn fanatiekste supporters toen Achille zich in het zweet fietste", stelt schepen Lust.