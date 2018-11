Academie leert muziek aan buiten de schoolmuren 28 november 2018

Voortaan kunnen muzikanten ook muziek aanleren in een alternatieve leercontext buiten de officiële muren van de stedelijke academie voor Muziek en Woord. "We denken bijvoorbeeld aan het vak groepsmusiceren dat de muzikant aanleert in de muziekvereniging waarvan hij lid is", legde schepen Griet Vanryckegem (N-VA) uit op de gemeenteraad. De academie behoudt wel de financiële omkadering, zorgt voor de opvolging, begeleiding en evaluatie. Er is ondertussen al een overeenkomst met het jeugdorkest C-Barré uit Wevelgem, de stadsharmonie van Wervik en het jeugdorkest van de koninklijke harmonie uit Lauwe. (XCR)