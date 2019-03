Aanvullende straf voor 60-jarige man die masturbeerde aan rusthuizen Alexander Haezebrouck

27 maart 2019

13u59 0 Menen Een 60-jarige man uit Doornik heeft een aanvullende celstraf van 13 maanden met uitstel gekregen omdat hij vorig jaar enkele keren ging masturberen aan rusthuizen. Bejaarde dames schrokken zich toen een hoedje toen ze vanuit het rusthuis naar buiten keken en plots een naakte man zagen die aan het spelen was met zijn penis.

F. D. (60) uit Doornik trok vorig jaar naar verschillende rusthuizen in Wevelgem, Menen, en Kortrijk. In het zicht van de rusthuisbewoners ontkleedde hij zich en ging hij masturberen. De 60-jarige Waal is geen onbekende voor het gerecht. F. D. werd twintig jaar geleden al eens geïnterneerd na de ontvoering en de aanranding van de eerbaarheid van een minderjarige. Sinds zijn re-integratie in de maatschappij in 2013 wordt de man strikt opgevolgd en pleegde hij geen misdrijven, tot vorig jaar. In mei vorig jaar werd hij in de rechtbank van Doornik ook al veroordeeld voor identiek dezelfde feiten. Daar kreeg hij een gevangenisstraf met uitstel maar moet zich aan strenge voorwaarden houden. Nu legde de rechter in Kortrijk de man nog eens 13 maanden extra gevangenisstraf op met uitstel, maar moet hij de voorwaarden die hem al eerder werden opgelegd wel correct naleven.