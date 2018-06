83-jarige wil werelduurrecord verbreken ACHILLE MARGO MOET MINSTENS 23,321 KM FIETSEN OP PISTE VAN ROUBAIX XAVIER COPPENS

26 juni 2018

02u34 0 Menen Vandaag wil de kranige 83-jarige Achille Margo een straf record breken: dat van het werelduurrecord voor tachtigplussers op de piste in Roubaix in Frankrijk. "Als mijn benen goed zijn vandaag, dan ga ik met gemak het record verpulveren."

We dromen er met zijn allen van. Op onze 83ste verjaardag nog zo fit zijn dat we met gemak een fietstocht van 50 kilometer aankunnen. Het is helaas weinigen gegeven. Achille Margo is alvast een uitzondering. De laatbloeier begon op zijn 38ste met voetballen en combineerde op zijn zestigste voetbal, fietsen en lopen. Toen hij op zijn 66ste het voetballen opgaf, begon hij zich pas helemaal te concentreren op het fietsen. Vandaag is hij er 83. Zondag fietste hij nog 64 kilometer. En vandaag wil hij een wereldrecord verpulveren. Dat van het werelduurrecord voor tachtigplussers op de piste in Roubaix. "Ah, het is eigenlijk al lachend begonnen. Tijdens het fietsen langs de Leie fietste ik in het wiel van twee vijftigers. Ze vonden dat niet erg, maar twee kilometer later was het andersom", lacht de kranige 80-plusser. "Ik zei tegen die mannen dat ik op mijn honderdste het werelduurrecord voor eeuwelingen op de piste wilde verbreken. Zij maanden me aan om dat nu al te verpulveren. Op Google vond ik een werelduurrecord voor tachtigplussers." Hij doet zijn plannen uit de doeken alsof het de normaalste zaak is dat tachtigplussers sportrecords verbreken.





"Ik heb altijd erg gezond geleefd. Nooit geen pakjesmaaltijden opgewarmd in de microgolfoven. Altijd verse groentjes uit de tuin gegeten. Ik onderhoud mijn groentetuin, goed voor 250 vierkante meter aan verse groenten." Achille, een boerenzoon uit een gezin van negen kinderen, was altijd wel de sportiefste van het gezin. "Maar met sport moest ik thuis niet afkomen. En dus werd ik een laatbloeier. Langs de Leie zie ik veel nijdige wielrenners die voorbijgestoken worden door een oude krak. Ik zeg hen dan smalend dat ze een paar extra boterhammen moeten eten eer ze mij kunnen voorbijsteken."





Truitje uitwringen

De voorbije maanden heeft Achille net iets harder getraind. "Minstens twee keer per week stapte ik op mijn fiets op rollen en bleef ik tot anderhalf uur doorgaan. Ik kon mijn truitje geregeld eens uitwringen. Ondertussen voel ik dat ik meer kracht heb in mijn benen. Ik oefende laatst op de piste in Assebroek en haalde 28 kilometer in een uur", zegt Achille zonder verpinken. Het werelduurrecord staat voorlopig op naam van de Nederlander Toon Bueters. Op zijn 86ste haalde hij vorig jaar 25,321 kilometer op de piste. "Het gaat om een officieus record, want een officiële aanvraag zou mij 4.000 euro kosten. Daar pas ik voor." Zondag fietste Achille nog, maar gisteren laste hij een rustdag in. "Ik laat mijn spieren wat rusten, die hebben dat verdiend. Morgenvroeg (vandaag, red.) zal ik wel een tiental minuten op rollen fietsen om de spieren te ontspannen en om te ontstressen." Achille waagt zijn kans op de piste in Roubaix tussen 10 en 12 uur en wordt aangemoedigd door een 100-tal fans.