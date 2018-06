75 uur werkstraf voor vuistslag aan jongeman 22 juni 2018

Een 48-jarige man uit Menen heeft een werkstraf van 75 uur gekregen omdat hij op 17 juni vorig jaar een jongeman een vuistslag in het gezicht gaf na een korte verbale discussie.





De jongeman liep zware verwondingen op aan zijn gezicht en was een tijdje arbeidsongeschikt. Volgens de man, die geld aan het afhalen was, waren drie jongemannen aan het lachen met hem. "Ze zeiden dat ik een ouwe zak was en dat ik mijn geld moest afgeven aan hen", verdedigde Nico V. zich. "Ik vond dat erg provocerend. Omdat ik zeker mijn geld niet wou afgeven en ze maar bleven lachen, knakte het ergens in mij en heb ik uitgehaald. Ik heb spijt." Nico V. verzamelde in de afgelopen jaren al vijf pagina's aan strafveroordelingen. Hij moet ook een gelboete van 400 euro betalen.





