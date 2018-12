65km lopen voor Stichting tegen Kanker Christophe Maertens

18 december 2018

07u21

Twee dertigers uit Menen steunen de ‘Warmste Week’ door te lopen van Decathlon Kortrijk naar Wachtebeke. Met hun actie willen de twee lopers de ‘Stichting tegen Kanker’ steunen. Het traject beslaat 65 km. “Maar het kunnen er ook nog een paar meer zijn.”

Onder de noemer ‘Distance Run for Hope’ gaan Kenny Vanneste en Ciro Claridi uit Menen nu zaterdag 22 december niet minder dan 65 km lopen. Ze starten rond 7u in de ochtend aan de sportwinkel Decathlon in Kortrijk om rond 16 uur aan te komen op het terrein van de ‘Warmste Week’ op Puyenbrouck in Wachtebeke. “We hebben berekend dat de afstand zo’n 65 km is, maar ons trackingsysteem vertelt ons dat het 67km ver is. Dat is maar twee kilometer, op zo’n afstand maakt dat toch een verschil”, klinkt het bij de lopers. Kenny en Ciro zijn geoefende sporters. “Normaal doen wij aan trailruns. (Bij een trailrun wordt er gelopen over onverharde paden met veel hoogtemeters, nvdr). Dat is echt ons ding. Een week of vier geleden hebben nog deelgenomen aan een trailrun in Luxemburg. Die was 52 km en ging over 1.500 hoogtemeters.” De twee vrienden trainen minstens drie keer per week om te slagen in hun opzet. “Tijdens de week zijn dat kortere afstanden, om dan tijdens het weekend een langere loop te doen. Ons doel is de afstand uit te lopen, maar als we een gemiddelde halen tussen de 10 en de 11 km per uur dan denken we dat we de klus wel in een mooie zeven uur kunnen klaren. Alles zal natuurlijk ook afhangen van het weer.” De twee sporters hebben in hun parcours zes stopplaatsen verwerkt waar ze worden bevoorraad. “Er zal ook een familielid meefietsen. Die kan ons nog drank geven onderweg. Aan de start aan Decathlon zullen de supporters koffie en koeken krijgen.” Het is de bedoeling dat de twee lopers over heel het traject samen blijven. “Wie wil kan ons natuurlijk aanmoedigen op weg naar Domein Puyenbrouck ”, zegt Kenny. “Eenmaal aangekomen zouden we graag live op de radio komen.”

Kenny en Ciro verzamelden geld voor de Stichting tegen Kanker. Dat is een Belgische vereniging voor kankerbestrijding. “Onze sponsors zijn vooral kleine zelfstandigen die een logo konden plaatsen op onze looptruitjes. Ook verzamelden we kleine giften en lieten we polsbandjes maken die we konden verkopen.”

De onderneming van de twee kompanen is te vinden op de Facebookpagina ‘Distance Run For Hope’. Daar is ook het trackingsysteem te vinden, waarmee de lopers zaterdag kunnen worden gevolgd. Steunen kan nog altijd via overschrijving op BE79 7360 5400 6533 met vrije vermelding ‘Sichting tegen Kanker/Naam en voornaam’.