65 huwelijksjaren voor Etienne en Martha 15 november 2018

Etienne Velghe (90) en Martha Vanhoutte (89) mogen terugblikken op 65 huwelijksjaren en dat werd gevierd met een ontvangst in het stadhuis. Het briljanten echtpaar trouwde in 1953 in Rollegem. Zowel Etienne als Martha zijn geboren in Rollegem. Elf jaar na hun huwelijk verhuisden ze naar Lauwe. Etienne was vijftig jaar zaakvoerder in verfwaren en houtzagerij. Het koppel bleef kinderloos. Drie zussen van Martha waren aanwezig op de plechtigheid.





(XCR)