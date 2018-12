60 scoutsleden verkopen 120 kilo marsepein voor zieke ex-leider Xavier Coppens

01 december 2018

19u46 0 Menen LAUWE Nooit eerder verkocht de scouts van Lauwe zoveel marsepein als zaterdagmiddag. De inwoners van Lauwe waren bijzonder gul, omdat ze wisten dat de helft van de winst naar de zieke en voormalige leider Benjamin Deltour ging. De 26-jarige man lijdt al anderhalf jaar aan lymfeklierkanker.

Zestig leden van de scouts trotseerden het gure herfstweer om 120 kilogram marsepein te verkopen. Amper drie uur later was de hele voorraad verkocht. “We hebben nog extra marsepein aangekocht vanmiddag en wie op voorhand een bestelling had geplaatst, zal pas later de marsepein krijgen”, weet Jaron Dewitte van de scouts. “De reacties waren ronduit lovend. Mensen gaven ons soms gewoon extra geld, omdat ze onze actie zo waardeerden. Ook Benjamin zelf, heeft ons vanuit zijn ziekenbed oprecht bedankt. Op Facebook kregen we nooit eerder zoveel mooie commentaren. Het is nog even afwachten hoeveel geld we kunnen schenken aan de crowdfunding voor Benjamin, maar ik vermoed dat het minstens 500 euro zal zijn.” Benjamin is een voormalige leider van de scouts en werd anderhalf jaar geleden getroffen door lymfeklierkanker. Dankzij stamceltransplantatie stelt Benjamin het goed, maar door de bijwerkingen van de alternatieve medicatie, is hij verzwakt. En omdat die medicatie niet terugbetaald wordt, is er in Lauwe een massale steun gestart in de vorm van een crowdfunding die ondertussen meer dan 6.000 euro heeft opgebracht. (XCR)