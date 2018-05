60 huwelijksjaren voor Kamiel en Ivonne 18 mei 2018

Voormalig gemeenteraadslid voor CD&V Kamiel Dujardin werd samen met zijn vrouw Ivonne Leperre ontvangen op het dorpshuis voor zestig huwelijksjaren. Kamiel (81) en Ivonne (79) baatten vroeger een voedingswinkel uit in het gehucht 't Paradijs in Rekkem. Het koppel woont nog altijd op 't Paradijs en heeft geen kinderen. Lang geleden was Ivonne nog zangeres bij het orkest Melodia, samen met Tony Sandler.





(XCR)