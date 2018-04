60 huwelijksjaren voor Freddy en Henriette 25 april 2018

02u36 0 Menen Freddy Gryson (80) en Henriette De Meyere (79) werden op het dorpshuis ontvangen naar aan leiding van hun diamanten huwelijksverjaardag.

Zestig jaar geleden trouwden ze in Rekkem. Sinds 1978 woont het koppel in de Schelpenstraat in het gehucht 't Paradijs. Freddy was meubelmaker van beroep, zijn echtgenote bleef voornamelijk huisvrouw en zorgde voor de opvoeding van de twee zonen Thierry en Ronald. De jongste zoon Ronald overleed bijna acht jaar geleden na een tragisch ongeval op 100 meter van zijn ouderlijke thuis. Freddy en Henriette zijn de grootouders van Daphné, Debby en Anthony en de overgrootouders van Selia, Aissa, Nousseyba, Romayssa, Nasserdine en Mohamed Younes.





(XCR)