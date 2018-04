57 te snelle Fransen onderschept 24 april 2018

In Menen hebben 57 Franse automobilisten zondagnamiddag onmiddellijk de boete betaald voor de snelheidsovertreding die ze even voordien hadden gemaakt. De politie van de zone Grensleie voerde snelheidscontroles uit en haalde de overtreders meteen ook uit het verkeer. Dat gebeurde op de N58 en de Moeskroenstraat.





Eén automobilist moest onmiddellijk zijn rijbewijs voor vijftien dagen inleveren omdat hij 87 km/u reed in de bebouwde kom. (LSI)