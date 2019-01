51-jarige bromfietsster kritiek na ongeval met bestelwagen Alexander Haezebrouck

14 januari 2019

15u46 0 Menen In de Ieperstraat in Menen is maandagmorgen omstreeks 7.40 uur een 51-jarige bromfietsster levensgevaarlijk gewond geraakt bij een ongeval met een bestelwagen.

Dat gebeurde aan het kruispunt met de Wilgenlaan. De bestuurder van de bestelwagen, Gaëtan B. (39) uit Wevelgem, wou vanuit de Wilgenlaan de Ieperstraat links opdraaien. Op het moment dat hij indraaide, botste de bromfietsster tegen zijn bestelwagen.

De bestuurster van de Yamaha, Carole B. (51) uit Ieper, kwam vanuit de richting van Ieper en zag de bestelwagen vermoedelijk te laat opdraaien. De klap was erg hevig, de vrouw werd in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht. Een deskundige van het parket kwam ter plaatse om de oorzaak van het ongeval te onderzoeken. Door het ongeval kon het verkeer een tijdlang maar moeilijk passeren in de Ieperstraat.