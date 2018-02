50-jarige Bulgaar dood aangetroffen in woning 14 februari 2018

02u33 0 Menen Langs de Generaal Lemanstraat in Menen werd gisterenmorgen het dode lichaam van een vijftigjarige Bulgaar aangetroffen in zijn woning. Even werd gedacht aan een verdacht overlijden, maar de wetsdokter stelde vast dat de man accidenteel om het leven kwam.

Toen een vrouwelijke kennis van de 50-jarige Bulgaarse man geen gehoor kreeg nadat ze verschillende keren op de deurbel had geduwd, verwittigde ze de politie.





Toen de agenten omstreeks 9 uur gisterenmorgen binnen gingen in het huis van de alleenstaande man, troffen ze het dode lichaam van de vijftigjarige Menenaar aan.





"In het begin hadden we een klein vermoeden dat het om een verdacht overlijden ging en er mogelijk kwaad opzet mee gemoeid was", vertelt hoofdcommissaris Peter Billiouw. "Daarom kwam ook een afstappingsteam van de federale gerechtelijke politie en een wetsdokter ter plaatse." Om de privacy van de man niet te schenden en de nieuwsgierigen op een afstand te houden, plaatste de brandweer een tent voor de voordeur van de woning.





"De wetsdokter stelde al snel vast dat de man accidenteel om het leven kwam en dat er geen derden bij betrokken zijn", zegt Billiouw. Vermoedelijk kwam de man kwalijk ten val in zijn woning. "Hij leefde erg op zichzelf, maar was altijd vriendelijk", vertelt een buurman, die erg onder de indruk was van de feiten. "Hij woonde ongeveer een jaar in de woning." (AHK)