50 jaar succes in Amerika, onbekend bij ons ZANGER TONY SANDLER VIERT 85STE VERJAARDAG XAVIER COPPENS

21 augustus 2018

02u30 0 Menen Ten huize van Tony Sandler in de States is een fles champagne ontkurkt, want de zanger met Lauwse roots blaast 85 kaarsjes uit. In Vlaanderen doet de naam Tony Sandler amper een belletje rinkelen, maar in de VS wordt hij na een prachtcarrière op handen gedragen.

Op een boerderij in Minneapolis, de hoofdstad van de Amerikaanse staat Minnesota, heeft Tony gisteren duchtig geklonken op zijn 'birthday', en wel samen met zijn vrouw, drie kinderen, zes kleinkinderen, achterkleinkinderen en aangetrouwden. Tony Sandler werd zaterdag 85 jaar, maar gisteren kwamen de familie samen. Het klinken ging gepaard met een West-Vlaamse 'schol', want de man groeide lang geleden op in een gezin van acht kinderen in Lauwe. Sandler praat vandaag nog Nederlands met een Amerikaanse tongval, wegens te lang weg in zijn geboortestreek. In ons land doet de naam Tony Sandler, geboren als Lucien Santelé, bij weinigen een belletje rinkelen.





Miljoenenverkoop

"En dat is best jammer, want ik heb de voorbije vijftig jaar een prachtige muzikale carrière uitgebouwd in de VS. Maar om de een of andere reden heeft de Belgische pers mijn successen nooit opgepikt. Ik behaalde nochtans als Vlaming mooiere erkenningen in Amerika dan pakweg Toots Thielemans", mijmert Sandler. "Voorts ga je mij niet horen klagen, want ik kreeg hier enorme kansen." Zijn muzikale carrière startte zowaar in het Lauwse rubber- en kunststofbedrijf Solidor, zo zullen zijn eerste en oudste fans uit de regio zich nog herinneren. De voormalige zaakvoerder richtte het Solidor Showorkest op en dat bleek onmiddellijk een grandioos succes voor Tony. "Met 'Het Lied van de Zee' versloeg ik Bobbejaan Schoepen in 1954 in Gent. En met 'Rosa Rosanina' stond ik aan het begin van een internationale doorbraak, eerst in Duitsland, daarna ook in Italië, Oostenrijk en Zwitserland. Mijn Europees succes duurde tot in 1963, daarna verhuisde ik naar Amerika en begon een duocarrière met zanger Ralph Young." Tony Sandler en Ralph Young schitterden bijna twintig jaar in Las Vegas, New York, Hollywood,... Ze hadden een eigen tv-programma, verkochten miljoenen langspeelplaten én kregen een ster op de Palm Springs Walk of Stars.





Oeuvre bundelen

Twintig jaar later ging Tony solo en dat doet hij vandaag nog steeds. "Alleen als ze het mij nog vragen, maar reizen naar België zit er niet meer in. Toen ik 80 werd, speelde ik voor het laatst in de Kortrijkse schouwburg. Maar wie weet wat of wie er de komende jaren nog op mijn pad komt." Heimwee naar zijn thuisland heeft Tony Sandler amper gehad. "Ik heb het hier zo goed en voel me een Amerikaan in hart en nieren, iets wat de Belgen misschien niet graag zullen horen. Hier geniet ik met volle teugen van mijn gezin, mijn tuin, onze vrienden, de stad..." Toch heeft Tony nog goed nieuws voor de fans. Eind september wil hij zijn oeuvre van de voorbije zestig jaar bundelen. "Dat wordt een selectie, want ik heb 675 opnames achter de rug in zes talen."