45 jongeren nemen deel aan stage danstheater Arte 02u34 1 Foto Xavier Coppens

Voor de zevende keer organiseerde danstheater Arte een dansstage in sporthal Ter Leie in Lauwe. Zo'n 45 jongeren namen voor een week hun intrek in de danszaal. Alleen jongeren tussen 6 en 14 jaar konden deelnemen aan de projectweek met verschillende dansstijlen. De dansertjes kregen een opleiding in moderne dans en jazz en dan leerden ze een mix tussen jazz, funk en hiphop aan. Zij die de smaak te pakken hebben, kunnen voortaan elke week dansten bij Arte. Inschrijen kan via www.vastevuist.be.





(XCR)