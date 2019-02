44-jarige man riskeert 30 maanden cel voor verkrachting vrouw na zatte café-avond Alexander Haezebrouck

13 februari 2019

16u56 0 Menen Een 44-jarige man uit Kuurne riskeert een gevangenisstraf van 30 maanden voor de verkrachting van een vrouw op de achterbank van zijn auto. Wat er precies gebeurd is, herinneren beiden zich niet meer omdat ze dronken waren. Wel werd sperma van de man op de kledij van het slachtoffer aangetroffen.

De 44-jarige beklaagde en de vrouw ontmoetten elkaar in de nacht van 30 maart vorig jaar in café Den Blauwen Engel in Lauwe. Omdat de vrouw te veel gedronken had, vroeg ze aan Franky S. om haar naar huis te voeren. In plaats daarvan reed hij naar een afgelegen straatje in Aalbeke. Wat daar precies gebeurd is, is onduidelijk. “Ik weet nog dat ik zeker 100 keer stop heb gezegd en dat ik veel pijn had”, vertelde de vrouw aan de rechter. Aan de politie verklaarde ze dat de man haar met zijn vingers hard had verkracht. Hij kon volgens haar geen erectie krijgen omdat hij erg dronken was. Toch vond de politie sperma terug op de laarzen en de kledij van de vrouw. “Eerst zegt ze ook dat ze vrijwillig op de achterbank is gaan liggen, in een andere verklaring werd ze plots wakker en had ze veel pijn”, zei de advocaat van de beklaagde, Maarten Vandermeersch. “Hij stuurde haar de ochtend nadien nog een berichtje of ze al wakker was. Ze antwoordde meteen, en gaf haar adres omdat ze afgesproken hadden dat hij zou komen helpen om haar terras heraan te leggen. Is dat een reactie van een vrouw die net verkracht is?” De vrouw beaamt dat ze een alcoholprobleem heeft. “Maar dat wil niet zeggen dat als ik aan iemand vraag om me naar huis te brengen, dat ik verkracht moet worden. Geef nu toch eens zelf toe wat je gedaan hebt!”, snauwde ze de beklaagde toe. Naast de celstraf riskeert de man ook een geldboete van 300 euro. Vonnis op 13 maart.