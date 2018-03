400.000 euro voor nieuwe laboklassen 06 maart 2018

02u37 0 Menen De Sint-Jorisschool investeert fors in vijf nieuwe laboklassen. Goed voor een totale investering van 400.000 euro waarvan de helft gesubsidieerd wordt door Agion.

"Het globale plan omvat de bouw van vijf nieuwe wetenschaps- en laboklassen. Vandaag is het labo chemie en biologie al afgewerkt. In het chemielabo zullen voortaan 16 leerlingen tegelijkertijd aan laboproeven kunnen doen", vertelt directeur Pieterjan Veldeman. "Dat is nodig om te voldoen aan de stijgende interesse van richtingen zoals Techniek Wetenschappen, Personenzorg met Gezondheids- & Welzijnswetenschappen en Sociale en Technische Wetenschappen. Onder meer door het STEM-label merken we een stijgende interesse." Elk labo bevat de laatste nieuwe snufjes en zijn uitgerust volgens de laatste veiligheidsnormen. "We tellen veertig leerlingen in Techniek Wetenschappen en 165 in de Personenzorg. Dat is onze doelgroep, maar andere richtingen kunnen natuurlijk ook in onze nieuwe labo's terecht." Eind 2018 komt er nog een wetenschapsklas voor de eerste graad en tegen eind volgend schooljaar een polyvalent wetenschapslokaal en een labo fysica. Aan het onthaal komt er ook een volledig nieuw sanitair en een nieuw leerlingensecretariaat. (XCR)