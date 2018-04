22 leerlingen maken robot op kamp 06 april 2018

22 jongens en meisjes uit het zesde leerjaar zijn deze week te gast in het VTI voor een heus 'robotkamp'. Tijdens dit kamp maken de kinderen onder professionele begeleiding van 6 leerkrachten techniek/STEM hun eigen ruimterobot. "Vandaag hebben de kinderen hun 'ufo'-robot geassembleerd", zegt leerkracht Bart Ovaere. "We hebben enkele onderdelen zelf geprint in de 3D-printer. Elke leerling heeft ook een alien gemaakt voor in de ufo, en die hebben ze gepersonaliseerd door er met de lasermachine hun naam op te schrijven. Morgen (vandaag) is het de bedoeling dat de leerlingen wat leren programmeren: de lichtjes van hun ufo in een bepaalde volgorde laten oplichten bijvoorbeeld, en hun ufo ook zo programmeren dat die een parcours kan afleggen. (JME)