21 dagen rijverbod en boete voor 167 per uur op A19 LSI

29 maart 2019

13u32

Bron: LSI 0

Een automobilist is door de Kortrijkse politierechter veroordeeld tot een rijverbod van 21 dagen en een boete van 480 euro omdat hij op 8 juni 2018 op de A19 in Menen 167 kilometer per uur reed. Tony V. moest door de wegenwerken op de E403 een ommetje maken om in Gullegem te kunnen afrijden en had op die manier wat tijd verloren. Hij probeerde dat in te halen door wat sneller te rijden. De politierechter maakte de man er attent op dat hij al aan zijn achtste veroordeling toe was en kende dan ook weinig genade.