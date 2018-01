2018 wordt feestjaar voor volleyclub Par-ky 02u34 0 Foto Maxime Petit

Het bestuur en de spelers van volleybalclub verzamelden woensdagavond in Casa Mundo om te klinken op het nieuwe jaar.





Voorzitter Pierre Vandeputte blikte tevreden terug op een sportief fantastisch 2017 waarin zijn ploeg voor het eerst in de geschiedenis de herfstitel pakte. Ook 2018 kan een mooi vervolg krijgen want de club draait nog steeds mee in de bovenste regionen van het klassement en het is Europees ook nog actief. 2018 wordt ook een feestjaar want de club blaast in februari 65 kaarsjes uit. Vanaf dan staan er in dat kader een resem activiteiten gepland.





(MPM)