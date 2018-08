19 nieuwe kandidaten bij sp.a 30 augustus 2018

Op 14 oktober staan er 19 nieuwe kandidaten op de sp.a-lijst, het gevolg van de vernieuwing die de socialistische partij de voorbije jaren realiseerde. Lijsttrekker Patrick Roose is blij dat hij een top tien kon samenstellen met een gemiddelde leeftijd van 31 jaar. Dat Angelique Declercq op twee en Jelle Janssens op drie zou staan, was geen verrassing meer. De eerste nieuwkomer Sofie Moerkerke krijgt een vierde plaats, gevolgd door huidig gemeenteraadslid Kasper Vandecasteele. De top tien bestaat verder uit de jonge Oceân Vanderhispaillie (19), Silina Verhaeghe, Semir Muhovic, Yasmien Depaepe en Florent Haese. Nog opvallende kandidaten zijn financieel directeur van Bond Moyson West-Vlaaderen Ivan Gardedieu op 27, postbode en dj Martin Kuypers op 23 en vanaf plaats 28 krijgen we uittredende mandatarissen. Een bijzondere plek krijgt Anneke Bucket. Haar 14de plaats is een symbolische keuze en warm eerbetoon aan haar overleden echtgenoot die nog OCMW-raadslid was. De overige kandidaten in volgorde zijn Sylviane Duthois, Lindsay Vandenberghe, cafébaas Lorenzo Naert, Dirk Mortier, Marnix Vancauwenberghe, brandweerman Geert Verhaeghe, Stephanie Behaegels, Patrick Watteyn, Virginie Van Den Hoeck, Christian Honraedt, Lesley Seys, Nadine Werbrouck, Jean-Marie Lambrecht en Christa Deman. (XCR)