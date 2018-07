185 uur werkstraf voor partnergeweld 24 juli 2018

02u32 0

Een 30-jarige man uit Kortrijk heeft een werkstraf van 185 uur gekregen voor partnergeweld. Op 13 mei gaf Aboubakr El K. zijn vriendin klappen. Dat gebeurde in Menen en niet voor het eerst. Hij liep al eens tegen een voorwaardelijke celstraf van vijftien maanden aan voor partnergeweld maar hield zich niet aan zijn voorwaarden en belandde in de cel.





Hij vroeg de rechter een werkstraf te mogen uitvoeren of begeleiding voor zijn agressie- en drugsprobleem. De rechter ging daar dus in mee. De man is ook nog altijd samen met het slachtoffer. Hij moet ook een boete van 400 euro betalen. (AHK)