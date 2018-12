18 maanden voorwaardelijk voor beroven succesvolle Bingospeler Alexander Haezebrouck

Een Noord-Franse jongeman is veroordeeld tot achttien maanden voorwaardelijke gevangenisstraf omdat hij op 12 februari in Menen een Bingospeler beroofde die net 6.000 euro had gewonnen. De 22-jarige jongeman zagen hoe een man op café in de barakken in Menen grote winsten maakte op het bingo spel. Hij wachtte het slachtoffer buiten op en sleurde hem binnen in shishabar Black and White in de Moeskroenstraat, gag hem enkele vuistslagen en ging er met zijn winst van zo’n 6.000 euro vandoor. Mehdi M. (22) bekende de feiten en zei dat hij alleen handelde. “Ik ben dom geweest en ben bereid het slachtoffer te vergoeden. Een tweede verdachte in de zaak werd vrijgesproken.