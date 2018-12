18 maanden cel met uitstel voor opzetten cannabishandel met stiefzoon AHK

10 december 2018

Een 34-jarige man uit Menen is veroordeeld tot een gevangenisstraf van achttien maanden met uitstel en een geldboete van 8.000 euro omdat hij vanuit zijn woning een cannabishandel had opgezet en zijn minderjarige stiefzoon liet verkopen aan minderjarigen. Tijdens een huiszoeking op 30 juni 2017 vond de politie cannabis, mdma, cocaïne, een alarmpistool en een precisieweegschaal. De man had het handeltje opgezet vanuit zijn woning in de Lode Zielenslaan in Menen. Zijn 17-jarige stiefzoon die ondertussen meerderjarig is, zocht en vond klanten op het pleintje in de buurt. Ook de stiefzoon die de feiten een tijdje doorzette na zijn achttiende verjaardag is veroordeeld tot vijftien maanden voorwaardelijke celstraf en een geldboete van 8.000 euro. Voor de stiefvader, Thibault B. werd ook een vermogenswinst van 10.780 euro verbeurd verklaard.