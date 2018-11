18.000 euro boete voor namaak 17 november 2018

Twee broers die kledingwinkels uitbaatten in Menen, Ieper en Machelen kregen een zware geldboete van 18.000 euro omdat ze namaakgoederen hebben verkocht.





De controleurs van de FOD Economie geloofden hun eigen ogen niet toen ze op 19 augustus 2016 een controle deden in de zaak. Achter de toonbank hing een soort 'menukaart' uit met daarop handtassen en kledingstukken die klanten konden laten voorzien van logo's van onder meer Guess en Louis Vuitton. Na de eerste controle namen ze de namaakgoederen in beslag, maar toen ze op 26 november opnieuw een controle uitvoerden, bleken die weer aanwezig te zijn. De twee eigenaars zeiden niet te weten dat het om namaakgoederen ging. Intussen zijn hun drie zaken opgedoekt. De twee hebben dan nog geluk dat geen enkele van de bekende merken zich burgerlijke partij stelde en een schadevergoeding eiste. Volgens hun advocaat leerden ze nu wel hun lesje. "Hun bvba zal stopgezet worden. Intussen leiden ze een ander leven in Frankrijk waar een van hen ambtenaar is. Dit zal niet meer opnieuw gebeuren." (JHM)