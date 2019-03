14-jarig meisje loopt CO-vergiftiging op Alexander Haezebrouck

24 maart 2019

19u27 0 Menen In de Lageweg in Menen heeft zondagmorgen een meisje van veertien jaar een CO-vergiftiging opgelopen. De tiener was rond 8.15 uur erg ziek opgestaan.

De hulpdiensten snelden daarop ter plaatse. “Toen we arriveerden, hebben we meteen een CO-meting uitgevoerd”, zegt Henk Vanwalleghem van de hulpverleningszone Fluvia. “Er zat een lek bij een afvoerbuis ter hoogte van de schoorsteen” Daardoor kwam CO in de slaapkamer van het meisje terecht. De gasverbrandingsinstallatie werd verzegeld en mag niet gebruikt worden vooraleer een deskundige ter plaatse komt. Het meisje werd afgevoerd naar het ziekenhuis, maar is ondertussen aan de beterhand.

Vrijdagavond werd nog gewaarschuwd voor mogelijk CO-gevaar dit weekend. Ook in Houthulst liep een vrouw een CO-vergiftiging op. Daar verkeert het slachtoffer nog steeds in een kritieke toestand.