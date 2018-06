13 aanhoudingen bij binationale controles 29 juni 2018

De bi-nationale Belgisch-Franse samenwerking tussen de politiezones Arro Ieper en Grensleie en de Franse en Waalse buurzones leverde het voorbije jaar dertien aanhoudingen op. Dat blijkt uit een evaluatie van de samenwerking in het zogenaamde 'Bassin van Rijsel'. Bij 104 bi-nationale acties zoals gemengde patrouilles, spiegelcontroles aan de grens en controles tijdens grote evenementen zijn 1.049 personen en 951 voertuigen gecontroleerd. "De aanwezigheid van gemengde patrouilles in ons grensgebied heeft een duidelijke meerwaarde", klinkt het bij Stefaan Vannieuwenhuyse van de politiezone Grensleie. "Het uitwisselen van informatie verloopt vlotter, we leren de werkingsprincipes van elkaar kennen en het leidt tot efficiëntere werking. Op evenementen zoals braderieën wordt de zichtbare aanwezigheid van deze samenwerking goed gesmaakt. De bezoekers zien dat samenwerking meer is dan ondertekening van akkoorden." Bij de politiezone Grensleie zal verder geïnvesteerd worden in een tweede anoniem voertuig met nummerplaatherkenning en een snelle patrouillewagen. (LSI)