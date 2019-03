12 maanden met uitstel voor Ier die cannabis verkocht Alexander Haezebrouck

27 maart 2019

13u45 0 Menen Een 56-jarige Ier die in Menen woont is veroordeeld tot twaalf maanden gevangenisstraf met uitstel maanden omdat hij cannabis verkocht vanuit zijn caravan die op het domein van het Kasteel van Bossuit in Avelgem stond. Tijdens een huiszoeking vond de politie één kilogram cannabis.

De huiszoeking in de caravan van Peter S. (56) van Ierse afkomst kwam er nadat de man op 6 mei 2017 een 10-jarige jongen had bedreigd met een airsoftgeweer. Daarvoor werd de man vorig jaar al veroordeeld tot een celstraf van drie maanden met uitstel. Tijdens die huiszoeking vond de politie één kilo cannabis, 120 capsules en 2.080 euro cash. Niet veel later werden vlak aan het kasteeldomein 62 zakken gevonden met afval van een cannabisplantage van zo’n 2.400 planten. Die zakken gebruikte de man ook in zijn caravan. Die cannabisplantage was niet van de Ier zegt zijn advocate. “Ja hij gebruikte cannabis tegen de vele pijnen die hij heeft en hij verkocht af en toe ééns iets aan kennissen, maar die cannabisplantage was niet van hem. Die zakken worden nu eenmaal vaak gebruikt in dergelijke zaken omdat ze de geur verdoezelen.” Daar is de rechter ook in gevolgd. Naast de celstraf werd Peter S. ook een voorwaardelijke geldboete van 8.000 euro opgelegd. 250 euro vermogensvoordeel werd verbeurd verklaard.