100 dagen-fuif waar je mag drinken zoveel je wil voor 18 euro: “Geen incidenten, wél veel bier verspild” Maxime Petit

16 maart 2019

11u33 0 Menen De zesdejaars van drie Meense scholen hebben hun 100 dagen-viering afgesloten met een fuif in Park ter Walle. De all-informule waarbij scholieren voor amper 18 euro onbeperkt mochten drinken, leverde geen problemen op. “Het enige nadeel is dat er veel bier verspild wordt.”

Voor het tweede jaar op rij was de organisatie van de fuif in handen van jeugdraad De Klinke. Net als de vorige keer konden de scholieren à volonté drinken voor 18 euro. “We merkten dat dit systeem voor alle partijen het eenvoudigst is”, zegt Steije Maertens van de jeugdraad. “Niet iedereen was destijds opgetogen met de all-informule, maar uiteindelijk heeft het geen problemen opgeleverd. 18 euro is niet veel geld, maar we hebben als jeugdraad dan ook geen winstdoel voor ogen. We willen gewoon dat de jongeren zich onbezorgd kunnen amuseren en we zijn daar ook in geslaagd. Er waren geen noemenswaardige incidenten en de sfeer zat goed bij de meer dan 300 feestgangers. Het enige nadeel van de all-informule is de verspilling. Het valt op hoeveel volle pinten er overal blijven staan. Dat is natuurlijk wel jammer. Op een traditionele fuif waar je voor elke consumptie moet betalen, zie je dat veel minder.”

Te moe om zich ladderzat te drinken

Nodigt die formule de jongeren -waarvan het merendeel nog minderjarig is- niet uit tot alcoholmisbruik? “Ach, iedereen neemt toch zijn verantwoordelijkheid, heb ik de indruk. We houden een oogje in het zeil en iedereen zorgt voor elkaar. De scholieren hebben er ook al een lange en drukke dag opzitten als ze hier toekomen. De meesten zijn zelfs te moe om zich hier nog ladderzat te drinken”, weet Steije.

Een van de zesdejaars die zich kwam amuseren, was Ward Verhoeve (17) uit het Sint-Aloysiuscollege. “We hebben een topdag gehad op school en de fuif is de ideale afsluiter. 18 euro is spotgoedkoop en het kan misschien wel aanzetten tot overdreven alcoholgebruik, maar ik heb mezelf wel onder controle. Ik ben al sinds 5.30 uur uit de veren en een Red Bull zou nu wel van pas komen”, lacht hij.

Ook bij Amber Adam (17), die Humane Wetenschappen volgt in het college, sloeg de vermoeidheid toe, dat verraadde haar hese stem ook. “We keken al lang uit naar deze dag en we begonnen deze ochtend al vroeg aan ons feest op de Markt. Op de fuif hou ik het bij cola. Voor iemand die geen alcohol drinkt, is 18 euro misschien niet zo goedkoop, maar dat compenseer door een paar extra cola’s te drinken.”

Eerbetoon aan Nicolas

Vlak voor de fuif organiseerde de jeugdraad ook een ‘battle’ tussen de leerlingen van het VTI Sint-Lucas, het Sint-Joris en het Sint-Aloysiuscollege. Na een resem opdrachten toonden de scholieren van het college zich het sterkst. Zij vielen op met een opgespelde badge met het opschrift ‘Nicolas’. Een eerbetoon aan Nicolas Rogier die vorige maand het leven liet bij een tragisch verkeersongeval. “Hij zou zich hier ook geamuseerd hebben”, hoorden we meermaals van zijn vroegere schoolmakkers, die hem duidelijk niet vergeten.