0 spelers op huldiging kampioen BURGEMEESTER, SCHEPEN ÉN FANS IN STADHUIS ONTGOOCHELD MAXIME PETIT

11 juni 2018

02u25 0 Menen Gênant tafereel zaterdagmorgen in het stadhuis van Menen. Burgemeester en zowat alle schepenen stonden klaar om de kampioenen van het eerste elftal en de beloften van voetbalclub SCT te huldigen. Maar die stuurden allen hun kat.

Gelukkig voor de club - pas gepromoveerd naar tweede amateurklasse - tekenden zaterdag enkele bestuursleden present, zodat de zaal toch wat gevuld leek. "Ik heb hier geen verklaring voor", zat coach Pascal Verriest duidelijk verveeld met de kwestie. "Er is vorige week naar alle spelers een mail verstuurd met de uitnodiging. Toch vond niemand het nodig om te reageren. Als trainer zit ik al een heel seizoen achter hun veren, maar ik kon hen niet pushen om ook naar de huldiging te komen."





Verscheidene leden van de supportersclub kwamen wél naar de huldiging, al waren die niet te spreken over de no-show van hun favoriete spelers. "Gewoon respectloos tegenover de club, het stadsbestuur en de supporters", spuwde Luc Mahieu zijn gal op Facebook. Ook Dirk Neyrinck deelde die mening. "We springen een heel jaar voor de spelers en dan lappen ze ons dit. Ik vind dit er helemaal over."





Kubb, examens...

Schepen van Sport Eddy Lust (Open Vld) reageerde eveneens ontgoocheld. "Vergeet niet dat de club zélf een aanvraag deed voor de ontvangst in het stadhuis en daarom verrast het me nog meer dat er geen respons kwam. Slechte communicatie onder de spelers ligt allicht aan de oorzaak van dit voorval. Ik maakte dit nooit eerder mee." Zijn de voetballers bij een volgende kampioenstitel nog welkom in het stadhuis? "Ach, als ze een aanvraag indienen, dan kunnen we bijna niet anders dan daarop in te gaan. Deze zaak zal allicht geen gevolg krijgen." De blamage was compleet toen bleek dat het stadsbestuur ook een cadeau had voor boegbeeld Ward Vanaudenaerde, die straks aan zijn 24ste seizoen als speler van de grensclub start. "Echte clubliefde bestaat nog", lauwerde Eddy Lust. Maar de attentie kwam Vanaudenaerde dus zelf niet in ontvangst nemen. Op het moment van de huldiging nam hij deel aan een kubbtoernooi. "Natuurlijk was ik graag aanwezig geweest", zegt Vanaudenaerde. "Helaas stond dat kubbtoernooi al een eind vast en kregen we pas vorige week de uitnodiging voor de huldiging. Ik had het ergens wel verwacht dat het moeilijk zou worden om spelers te mobiliseren." Thibeau Maes, speler van de beloften, valt uit de lucht als we hem informeren naar de reden van de afwezigheid. "Er werd niet gepraat in de groep over die huldiging. Zelfs toen we vorige week donderdag onze kledij gingen passen op de club, bleef het daar muisstil over. Sowieso zat de timing - midden in de examens - ook niet zo goed."





Clubvoorzitter Benoit Deny kon uiteraard niét wegblijven. Hij bedankte in zijn speech het stadsbestuur voor de 850.000 euro die Menen investeert in de aanleg van een nieuw kunstgrasveld en een atletiekpiste op de Vauban.