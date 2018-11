"Zoveel giften hadden we niet verwacht" GEZIN IN DE WOLKEN MET INZAMELACTIE NA VERWOESTENDE BRAND ALEXANDER HAEZEBROUCK

05 november 2018

02u22 4 Menen Curd Vergote en Debbie Vanhoutte, die vorige week hun huis in vlammen zagen opgaan, werden gisteren overstelpt met giften. De inzamelactie werd georganiseerd door Chiro Padiro, waarvan dochtertje Amély (6) lid is.

Tussen 14 en 17 uur gisterennamiddag kwamen er onophoudelijk mensen langs in de schuur waar de inzamelactie plaatsvond. Ze kwamen er allerlei kledij, elektrisch materiaal en keukengerief afgeven. De schuur aan de Leiebrug in de Wevelgemstraat lag al snel helemaal vol. "Dit is te gek voor woorden", reageert mama Debbie van het getroffen gezin. "We zijn iedereen zo ongelooflijk dankbaar. We zullen heel veel zaken heel goed kunnen gebruiken, want zo goed als alles zijn we kwijt. Mijn oudste zoon loopt op dit moment zelfs rond met mijn oude schoenen."





Vzw Steuntje in de Rug

Curd en Debbie gebruikten hun woning ook als uitvalsbasis voor vzw Steuntje in de Rug, waarbij ze morele en materiële hulp bieden aan mensen in nood, onder meer met voedselpakketten. Maar dat ze nu zelf zoveel hulp krijgen, hadden ze niet verwacht. "Veel mensen die zijn langsgekomen zijn ook mensen die ik ken van bij de vzw. Maar er zijn hier ook heel veel mensen die ik helemaal niet ken", zegt Debbie. Het gezin met vier kinderen, Eden (4), Amély (6), Beau (10) en Senna (15), woont op dit moment in het huis van de vader van Debbie. "Hij is ingetrokken bij zijn vriendin. Ons huis zullen we volledig moeten afbreken en heropbouwen. Het is ook de bedoeling dat de vzw daarna gewoon weer van daaruit verderwerkt."





De inzamelactie werd georganiseerd door Chiro Padiro in Lauwe. "Amélie zit bij ons in de Chiro", vertelt Valerie Vlaminck. "We waren zo aangegrepen door die verschrikkelijke brand dat we heel snel beslist hebben om dit te doen. Op voorhand hadden we een inventaris gemaakt met wat ze nodig hadden. We hebben alles kunnen afvinken, dus het is een enorm succes geweest. Alles werd binnengebracht, tot een broodmachine toe. Het doet deugd om te zien dat er nog zoveel solidariteit bestaat. De zaken die het gezin niet nodig heeft, zullen we schenken aan andere gezinnen die het financieel moeilijk hebben."





De brand in het huis van Debbie en Curd ontstond dinsdagavond door een kortsluiting in de badkamer. "Eden lag te slapen, hem ben ik snel gaan halen om daarna met z'n allen naar buiten te gaan", vertelt Debbie. "Daarna ging het snel." Het volledige huis stond binnen de kortste keren in lichterlaaie. Eén hond, een chihuahua, overleefde de brand niet.