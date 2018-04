'Xavier' van Rox presenteert pretparkshow JEREMY VANDOORNE EN VADER WERKEN DEZE ZOMER IN BELLEWAERDE XAVIER COPPENS JOYCE MESDAG

28 april 2018

02u26 0 Menen Lauwenaar Jeremy Vandoorne (32), gekend als Xavier uit Rox van Studio 100, wordt de nieuwe presentator van de show 'Stunt & Dive' in Bellewaerde. Daarnaast wordt hij samen met vader Johan gevolgd voor het Vier-programma 'De Wereld van Bellewaerde'.

Sinds zijn doorbraak als 'Xavier' uit Rox acht jaar geleden gaat het freelance presentator en acteur Jeremy Vandoorne voor de wind. Het nieuwe seizoen is alvast veelbelovend gestart nu hij de nieuwe Bellewaerde-presenator wordt van de show 'Stunt & Dive'. "Tot vorig jaar was acteur Steph Goossens presentator, maar Bellewaerde was op zoek naar een nieuwe kracht. Ik kandideerde en na verschillende gesprekken bleek ik de beste kracht", glundert Jeremy. Best vreemd, want Xavier uit Studio 100 is gelinkt aan dat andere West-Vlaamse pretpark Plopsaland. "Ik heb er geen exclusiviteitscontract, als freelancer mag ik dus mijn opdrachten uitkiezen. Al moet ik toegeven dat het verwarrend is voor de kinderen. Zij zien Xavier uit Rox plots als presentator in Bellewaerde. Maar dan is het aan de mama's om uit te leggen hoe dat kan. Ze vragen wel of ze met Xavier van Rox op de foto mogen. Als mezelf poseer ik graag met de kinderen in Bellewaerde", knipoogt Jeremy.





Oekraïne

De show 'Stunt & Dive' telt acrobaten uit Brazilië, Mexico, Canarische Eilanden en Oekraïne. Ze verstaan dus niet meteen wat ik in het Nederlands en in het Frans vertel aan het publiek, maar op zich vormt dat geen probleem." Op topdagen wordt de show vijf keer opgevoerd en dus zal het straks best druk worden voor Vandoorne, maar een vervangpresentator springt in als de Lauwenaar andere opdrachten heeft.





Vader Johan, die na een NMBS-carrière van 42 jaar met pensioen is, kan deze zomer ook aan de slag in Bellewaerde. "De hele dag thuiszitten is niks voor mij. Zelf presenteer ik ook al vele jaren kindershows en andere evenementen." Johan zal aan de ingang van het pretpark de tickets controleren. Vader en zoon die samen aan de slag zijn, is dan weer interessant voer voor het Vier-programma 'De Wereld van Bellewaerde', dat de hele zomer lang op televisie te zien is. "Als presentator van de show vorm ik de rode draad voor het programma, maar de crew wilde ons ook samen volgen in het park", lacht Jeremy Vandoorne, die in september als jurylid de nieuwe Tineke van Heule mag kiezen.





Bij Studio 100 wensen ze Jeremy alvast het beste bij 'Plopsalandconcurrent' Bellewaerde. "Jeremy heeft bij ons geen exclusiviteitscontract. Hij kan dus gerust engagementen aangaan voor andere organisaties. Hij is zeker niet de enige freelancer die ook opdrachten wil aanvaarden buiten Studio 100."