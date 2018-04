"We blijven nog met vijf monniken over" MEENSE PATER LEIDT VOORTAAN ABDIJ VAN KEIZERSBERG XAVIER COPPENS

14 april 2018

02u46 0 Menen Menenaar Dirk Hanssens staat voortaan aan het hoofd van de Leuvense abdij Keizersberg. De man koos in 1987 voor een monniksleven bij de benedictijnen van de Keizersberg. De abdij telt vijf monniken, maar hun voortbestaan lijkt niet in gevaar met enkele jonge paters.

Wie in de jaren zeventig samen met Dirk Hanssens op de schoolbanken zat in het Sint-Aloysiuscollege in Menen, was niet verwonderd dat de jonge Menenaar koos voor een religieus leven. Dirk komt uit een diepgelovig gezin. Vader Daniël, een gewezen leerkracht van het VTI Sint-Lucas, en moeder Jeanine Roelants waren parochiemedewerkers. "Mijn vader was verantwoordelijk voor de wijkwerking van 't Paviljoentje. Met zijn ontslag kwam meteen een eind aan de werking. Zelf deed ik op 16-jarige leeftijd aan parochiehulp. Bij ons thuis kwamen veel priesters op bezoek. Van zodra zij hun priesterboord uitdeden, zag ik dat zij ook gewone mensen waren", getuigt pater Dirk.





Van daaruit is zijn roeping gegroeid. "Als ik ouder werd, wilde ik steeds bijleren, typisch voor een monnik. In het seminarie ontdekte ik dat mijn roeping eerder in een abdij lag, nadat ik Keizersberg tijdens mijn studies had leren kennen. Op 25-jarige leeftijd koos ik voor de abdij, zes jaar later werd ik tot priester gewijd. "In dat zelfde jaar, in 1993, werd Kris Op de Beeck de nieuwe abt van Keizersberg. 25 jaar later doet hij afstand van zijn taak omwille van gezondheidsredenen." Vanuit Rome kreeg Dirk de vraag om de abdij te runnen. "Ik was daarvoor al de rechterhand van de abt. Ik word prior-administrator, met dezelfde bevoegdheden als die van abt. Uiteindelijk telt onze abdij nog slechts vijf monniken, maar de jongste is een dertiger, de oudste een zeventiger. De abdij zal dus nog vele jaren overleven."





Veel bedrijvigheid

Toch heerst er veel bedrijvigheid in de abdij, want één van de vleugels beslaat een peda-afdeling voor studenten. "Op een andere verdieping is het heel wat rustiger met een bibliotheek met 220.000 boeken, maar onze bibliothecaris is helaas gestorven." Abt Dirk genoot een literaire opleiding, is hoofdzakelijk met taal bezig, schrijft gedichten en is hoofdredacteur van het monastieke tijdschrift 'De Kovel'. "De komende jaren zal ik me ook ontfermen over de renovatie van ons peda, maar we doen een oproep aan de gemeenschap om elkaar te helpen. Met vijf monniken wordt het moeilijk om alle lasten alleen te dragen."





Op 1 mei viert de Meense monnik 25 jaar priesterschap. "We zullen dat vieren in de abdij, maar mijn ouders zullen er helaas niet bij kunnen zijn. Ze zien het niet langer zitten om lange afstanden af te leggen. Zelf kom ik nog maandelijks eens in Menen om mijn ouders te bezoeken. We doen dan boodschappen en gaan samen op restaurant eten. Voorts is de band met Menen erg vaag geworden."