"Twee jaar winst kwijt bij één inbraak" DIEVEN SLAAN TOE BIJ DELEYE, NACHT NA RAMKRAAK IN KUURNE LIEVEN SAMYN

26 november 2018

02u21 0 Menen Dieven zijn vrijdagavond met de hele voorraad dure gsm's van elektrozaak Deleye in de Ieperstraat in Menen aan de haal gegaan. De buit bedraagt tienduizenden euro's. Opvallend: de inbraak gebeurde 20 uren na de ramkraak bij Tiger Experience in Kuurne. Voor zaakvoerder Dirk Deleye is het overigens de tweede keer in enkele maanden tijd.

Het was nog maar 21.20 uur vrijdagavond toen het alarm bij Deleye in het centrum van Menen begon te loeien. Op camerabeelden is te zien hoe twee daders via de achterkant binnenraakten en onmiddellijk naar de twee kasten met de duurste gsm's liepen. Ze stoorden zich niet aan het alarm, maar verbrijzelden de deur van die kasten. Ze gingen aan de haal met tientallen gsm's van Samsung en Apple. Ook toestellen die achter de toonbank lagen, grabbelden ze mee. Daarna verlieten ze de zaak weer via de achterkant. "In vier minuten was alles achter de rug", vertelt zaakvoerder Dirk Deleye. "Ze gingen heel gericht te werk en waren enkel uit op de duurste modellen. Ze namen er wel 80 mee. Tegen zoiets sta je machteloos. In één klap zie ik de winst van minstens twee jaar werken in rook opgaan. Verzekeringspremies zijn quasi onbetaalbaar."





West-Vlaamse dieven

Toch rechtte Dirk zaterdag meteen opnieuw de rug en schoof andere artikelen even naar de achtergrond om toch opnieuw enkele gsm's tentoon te kunnen stellen en aan de klanten te kunnen aanbieden. Hij hoopt dat iemand vrijdagavond tussen 21.15 uur en 21.30 uur nog iets verdachts heeft opgemerkt dat de politie kan verder helpen in de zoektocht naar de daders. "En ik doe een oproep aan de mensen om uit te kijken voor gsm's die aan veel te lage prijzen worden aangeboden", aldus Dirk. "Dan is er toch al een deeltje van hun zwarte markt droog gelegd." Dirk vermoedt dat het om lokale daders gaat. "Een buurman hoorde iemand in het West-Vlaams roepen dat ze moesten vluchten", weet hij. "Misschien moeten de daders niet ver gezocht worden." Het labo van de recherche zocht ter plaatse naar bruikbare sporen.





Gedoofde lichten

Tot slot vraagt Dirk ook even na te denken over het doven van de straatverlichting aan het Esplanadeplein. "Het donker is daar een bondgenoot voor iedereen met slechte bedoelingen", vindt hij. Voor hem was het een triest einde van Black Friday. Die was bijna 20 uur eerder in Kuurne ook al begonnen met een ramkraak op de telecomwinkel Tiger Experience. Daar roofden vermoedelijk Franse daders in 2,5 minuten ook voor tienduizenden euro's aan computers en gsm's mee. Met voorhamers sloegen ze een etalageraam aan diggelen.