't Veer maakt gigantisch dekbed 16 juni 2018

Menen De confectieafdeling van maatwerkbedrijf 't Veer in Menen kreeg een wel erg bijzondere opdracht van de Israëlische kunstenares Nelly Agassi.

Voor haar installatie 'Bedroom', die wordt opgesteld tijdens het kunstenfestival Watou, was zij samen met de vzw op zoek naar een groot dekbed van liefst zeven op zes meter met bijhorende kussens van 1,5 op 2,5 meter. "Dat was toch even slikken", geeft communicatieverantwoordelijke Bram Wenes toe. "Wij maken meestal hoeslakens en dergelijke in standaardmaten en in grote hoeveelheden. Maar omwille van het speciale aan dit werk, heeft de confectieafdeling zich met plezier gebogen over deze reusachtige opdracht." Het dekbed werd netjes aan elkaar gestikt en ondertussen ligt het al klaar en verpakt om naar Watou vervoerd te worden. "Drie stiksters hebben twee dagen gewerkt en ze kregen de hulp van tien mensen die het grote dekbed moesten helpen vasthouden. Voor het dekbed werd 70 meter wattine gebruikt." Het dekbed en de kussens vormen de afwerking voor een gigantisch bed das dus deel uitmaakt van de installatie 'Bedroom' van Nelly Agassi uit Israël. Het kunstenfestival vindt plaats van 30 juni tot en met 2 september. De vzw kiest voor de 38ste editie voor het overkoepelende thema 'Over het verlangen en de troost'. Zowel verzamelde verhalen, gedichten en installaties worden tijdens het kunstenfestival opgesteld langs een parcours doorheen het dorp. (XCR)