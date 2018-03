"Stadsbestuur roept op: "Dump geen kwetsbaren in onze stad" 15 maart 2018

02u47 0 Menen 150 steden en gemeenten krijgen een vreemde brief in de bus. Het stadsbestuur van Menen roept hen op om geen kwetsbare gezinnen uit hun gemeente te dumpen in huurwoningen vol gebreken.

"De afgelopen tijd merken we dat lokale besturen van andere steden en gemeenten én zelfs centrumsteden actief mensen in onze stad huisvesten. Het gaat vaak over kwetsbare mensen die mogelijk in huurwoningen terechtkomen die onvoldoende kwaliteit bieden."





Brief

"Daarom sturen wij nu een brief rond naar die steden en gemeenten met de uitdrukkelijke vraag voortaan zeker eerst onze diensten te raadplegen alvorens de mensen zomaar de eerste de beste huurwoning te laten betrekken", zegt een bezorgde schepen van Wonen Tom Vlaeminck (Open Vld).





Kwaliteitsvereisten

"Samen kunnen we er zo voor zorgen dat kwetsbare gezinnen voldoende geïnformeerd worden over de kwaliteit van de woning die ze willen huren. We moeten absoluut vermijden dat huurders terechtkomen in woningen die niet voldoen aan de minimale kwaliteitsvereisten en die te klein zijn."





Van levensbelang

"Dit is een verantwoordelijkheid van alle betrokken openbare besturen. Daarom dat samenwerking en overleg hier van levensbelang is", vindt OCMW-voorzitter Renaat Vandenbulcke (N-VA).





(XCR)