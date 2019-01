‘Prijs Burgerzin’ van Rotaryclub Menen voor Philiep Vandoolaeghe Maxime Petit

25 januari 2019

15u24 0 Menen Sinds 1992 kent de voorzitter van Rotaryclub Menen jaarlijks een award toe aan een verdienstelijke persoon of organisatie uit de regio. Dit keer koos Joost Devos voor Philiep Vandoolaeghe (53) uit Zonnebeke.

“Een vrijwilliger in hart en nieren”, pikt de Rotaryvoorzitter meteen in. “Zo zet hij zich belangeloos in voor onder meer De Lovie in Poperinge, het gevangeniswezen in Ieper, de palliatieve zorg en de voedselbank. Philiep is een unieke humane persoonlijkheid met het hart op de juiste plaats. Hij is de noodzakelijke helpende hand in vele organisaties en zorgt zelfs voor fundraising van zijn activiteiten. Eigenlijk is hij een serviceclub op zich wat zeer uniek is. Philiep geldt dan ook als een echte inspiratiebron en een voorbeeld voor onze maatschappij”, gooit Devos met bloemen naar zijn poulain.

Philiep werkt bij het OCMW te Ieper en runde vroeger het restaurant Bellis te Roeselare. Hij was in de wolken met de waardering. “Dit had ik niet zien aankomen”, reageerde hij verrast. “Eigenlijk ben ik een doener en treed ik niet graag op de voorgrond maar voor deze gelegenheid maak ik graag een uitzondering.”Naast een brevet mag Philiep 1000 euro verdelen over de projecten die hij steunt. “Al ben ik zodanig overdonderd dat ik nog niet weet voor welke organisaties ik zal kiezen. Misschien moet ik eens bekijken bij wie de nood op dit moment het hoogst is.”

Vorig jaar ging de prijs Burgerzin nog naar Liliane Moulin voor haar jarenlange inzet voor acties ten voordele van Palliatieve Zorg, de Vrienden van Lourdes, de MS-liga en het Kinderkankerfonds.

“De gelauwerden zijn meestal stille werkers maar die uiteindelijk wel grote verschillen maken voor de personen die geholpen worden”, aldus voorzitter Devos. “Zij blijven meestal in de schaduw en daarom zet Rotaryclub Menen deze personen in de bloemetjes. Bij het uitreiken van een dergelijke prijs is het opzet van onze club dubbel. We willen anderen aansporen om zich ook vrijwillig in te zetten voor de medemens en tegelijkertijd willen we aan onze gemeenschap tonen dat we geen exclusief clubje vormen maar een groep die zich bewust is van de noden van onze tijd en die zich engageert met het steunen van diverse humane projecten.”