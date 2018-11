"Op speelse manier tien basisregels leren" FESTIVOLE LEERT KINDEREN TAFELMANIEREN MET WORKSHOP ETIQUETTE XAVIER COPPENS

22 november 2018

02u26 0 Menen Om te vermijden dat steeds meer horecazaken kinderen zouden weren, organiseert feesthuis Festivole een workshop etiquette voor kinderen. Festivole organiseert de workshop naar aanleiding van de commotie die er vorige maand was bij een brasserie in Nieuwpoort die geen kinderen meer toelaat in zijn zaak.

Een moeder met dochterlief die vorige maand niet welkom was op een terras in Brasserie Sir Charles in Nieuwpoort lokte erg veel commotie uit na het uiten van haar frustratie op Facebook. De vele duizenden reacties voor en tegen de uitbater lieten ook feesthuis Festivole uit Lauwe niet onberoerd. "Het is jammer dat het zo ver is moeten komen", vindt zaakvoerder Caroline Vanraes. "Daarom speelde ik met het idee om een workshop etiquette voor kinderen te organiseren." Het zal de uitbater in Nieuwpoort wellicht niet van gedachten doen veranderen, maar Festivole wil enkele basisregels aanleren. Zoon Thomas Bonte werkte een concept uit. "Een workshop etiquette voor kinderen moet je speels aanpakken. Op het einde van de workshop willen we komen tot een tiental regels aan tafel. Mijn broer Wouter en ik zullen een rollenspel spelen. Wouter toont hoe het niet moet en ik zal het goede voorbeeld tonen. Zo hopen we dat de kinderen de regels zelf kunnen opsommen. Daarna eten de kinderen een pannenkoek zoals het hoort. Enkele kinderen eten terwijl de andere toekijken en commentaar geven. Zo hopen we de kinderen iets bij te leren."





Vraag is natuurlijk hoe het komt dat kinderen soms ongemanierd aan tafel zitten of een te storend element kunnen zijn op restaurant. "Vaak heeft het natuurlijk met de ouders te maken, want tafelmanieren krijgen kinderen tegenwoordig niet altijd meer mee van thuis uit. Hoewel de workshop specifiek voor kinderen is, zouden ook volwassenen wel kunnen bijleren", lacht Caroline.





Familierestaurant

De workshop vindt plaats in een echt restaurant, in De Mangerie in Lauwe die in de restaurantgids Gault&Millau een score van 13 op 20 behaalt. De uitbater, Nick Vandeborre, is gelukkig een grote kindervriend. "Ik spreek me niet uit over de taferelen aan de kust, maar hier ben ik blij als kinderen hun ouders vergezellen. We profileren ons immers graag als familierestaurant. En dan moet je daar logischerwijze op inspelen", vindt de chef-kok. "Hier zijn er kindergerechten op de kaart. Mijn vriendin haalt speelgoed uit van haar kinderen zodra ze merkt dat kinderen last krijgen van te lang stilzitten. En ze mogen al eens in de open keuken lopen. Dan begeleid ik hen wat. Soms kom ik speciaal mijn keuken uit om het bord voor een kind te serveren. En als die de menu van een volwassene eet, dan vind ik dat ronduit fantastisch." De eerste workshop etiquette voor kinderen vindt plaats op woensdagnamiddag 1 december in De Mangerie in Lauwe. Voor de prijs van tien euro leren de kinderen tafelmanieren, krijgen ze een certificaat en een pannenkoek.