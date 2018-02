"Oma begon in 1962 een piepkleine winkel" DERDE GENERATIE STAAT KLAAR BIJ SPORTZAAK LAUWERS XAVIER COPPENS

01 februari 2018

02u41 0 Menen De derde generatie is klaar om sportzaak Lauwers over te nemen. De zaak is momenteel dicht voor verbouwingswerken en groeit in een klap van 600 naar 950 vierkante meter winkelplezier. "En zeggen dat oma Lucette in 1962 begon met een sportwinkeltje van ocharme 16 vierkante meter."

Op 9 februari heropent Sport Lauwers na een renovatiebeurt van vier weken. Meteen staat de derde generatie klaar om de toekomst van de sportzaak te verzekeren.





Lucette Balcaen (80) en Joris Lauwers (83) lopen wat verloren in de vernieuwde zaak die liefst 950 vierkante meter groot is. "Ik ben toch wat bezorgd, want het is een grote renovatie die onze twee dochters en twee kleinkinderen nemen. Zelf ben ik gestart in een piepklein winkeltje in 1962."





Joris en Lucette hadden niet meteen de bedoeling een sportzaak te runnen.





Lucette runde de kruidenierswinkel De Welvaart en Joris was schoenmaker en trad in de voetsporen van zijn vader. "Ik herstelde ook voetbalschoenen, maar in de jaren zestig wilden die voetballers plots geen zelfgemaakte schoenen meer. Tja, iedereen wou toen pronken met een paar van Adidas en dus begonnen wij voetbalschoenen te verkopen. We kochten ze eerst in een zaak in Menen om dan tien procent korting te geven aan onze klanten."





De eerste sportschoenen werden verkocht in 1962, drie jaar later verhuisde het echtpaar naar een oud café in de Larstraat. "De winkel werd met twintig vierkante meter iets groter", lacht Lucette. "Joris die was graag op de baan om het sporten te promoten en in die tijd werden verschillende sportclubs opgericht en dat was goed voor onze winkel."





Al 55 jaar

En zo groeide de sportzaak Lauwers. Katrien en Katelijn, de twee dochters die in de zaak werden grootgebracht, vonden het een evidentie om begin de jaren tachtig mee in de zaak te stappen. "Katrien en ik kregen snel allebei twee kinderen. Moeder Lucette was pas 53 toen ze stopte met de zaak om voor onze kinderen te zorgen. Wij runden de zaak verder met vader Joris die met een passie in de zaak bleef", zegt Katelijn.





Trends veranderden en sportzaak Lauwers bloeide uit tot een trendy sportzaak en onderging de voorbije 55 jaar zeven uitbreidingen. "Nu wordt de zaak vergroot van 600 naar 950 vierkante meter, omdat we weten dat de derde generatie verzekerd is. Jana Kind is de dochter van Katelijn, Gerben Tanghe mijn zoon. Ze hebben verzekerd dat ze kiezen voor Sportzaak Lauwers. We runnen de komende jaren de zaak met zijn vieren, maar als Jana en Gerben ons beu zijn, moeten ze het op tijd zeggen", grapt Katrien.





Ook padel en hockey

Joris en Lucette geven vandaag nog altijd hun mening, maar aanvaarden als de jonge generatie niet akkoord gaat. "Toen ik afstudeerde na een opleiding kmo-management, wilde ik niet meteen in de zaak staan. Ik voelde me te jong en wilde mijn Frans wat bijschaven. Ik ging zes maanden werken in een sportwinkel in het Franse skioord Val Thorens, maar kreeg naast het Frans ook het Engels onder de knie. Ik leerde er een Engelsman kennen en samen wonen we nu in Lauwe", gniffelt Jana.





Met de forse uitbreiding wordt het assortiment uitgebreid met padel en hockey. "Onze klanten komen van Rijsel, maar ook van Oost-Vlaanderen. Naast het persoonlijk contact en de keuze van goede collecties beschikken we tevens over de nodige productkennis. Met een podoloog in dienst zijn we medisch geschoold om de juiste schoenen te verkopen", besluit Gerben.