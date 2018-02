"Niet welkom om te stelen" 20 februari 2018

Een 48-jarige dakloze man uit Halluin mag na drie maanden de Belgische cel verlaten.





De rechter gaf Mohammed Z. gisteren een celstraf van acht maanden maar sprak enkel de periode van voorhechtenis als effectieve straf uit. Op 20 november vorig jaar kon de Fransman in een tabakszaak op de grens van Menen en Halluin op heterdaad betrapt worden bij het stelen van sigaretten. Hij stal ook twee dagen daarvoor al vier dozen sigaretten en probeerde nog eens de dag daarvoor ook te stelen.





Op camerabeelden kon hij herkend worden. De man kampt met een drugsprobleem, is dakloos en verblijft in een daklozencentrum net over de grens. Hij bekende de diefstallen. "Om te stelen ben je in België niet meer welkom", maakte de rechter hem duidelijk. Hij legde ook een boete van 240 euro op.





(LSI)