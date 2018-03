"Mijn lichaam schreeuwt om rust" OVERVERMOEIDE PASTOOR KRIJGT LICHTERE TAAK IN BREDENE XAVIER COPPENS

20 maart 2018

02u37 0 Menen Pastoor Nikolaas Vanneste uit Lauwe krijgt op 1 april een rustige taak als medepastoor in Bredene. Na zes jaar twee parochies geleid te hebben, is hij op. "Het was altijd hollen van misviering naar rouwgesprek", vertelt de man.

Pastoor Nikolaas is blij dat hij het binnen enkele dagen rustiger aan kan doen. Hij is nog jong, 47 jaar, maar zijn lichaam schreeuwt om rust. "Het is een dubbel gevoel. De federatie Lauwe-Rekkem leeft met heel wat verenigingen en veel enthousiaste medewerkers. Maar veel organiseren vraagt veel voorbereiding. Als moderator van Lauwe en Rekkem heb ik een zware dagtaak. Doorgaans van 8 uur tot 22 uur ben ik elke dag in de weer. De dag begint om 8 uur op het secretariaat met mails checken en beantwoorden. Daarna zijn er vergaderingen en bereid ik activiteiten voor tot 's middags. Na een korte middagpauze vlieg ik er weer in. Er is de vormselcatechese, projecten in samenwerking met de basisscholen, het oprichten van een tak van welzijnsschakels, decanale vergaderingen en het samenkomen met de federale stuurgroep. Het was altijd hollen van de ene misviering naar het andere rouwgesprek."





Lichter takenpakket

Pastoor Nikolaas zit er wat verslagen bij. Bedroefd omdat zijn lichaam niet verder wil. "Toen ik de nieuwe bisschop Lode Aerts mocht ontmoeten, heb ik mijn verhaal verteld. Ik liet hem weten dat ik stilaan uitgeblust raakte. Dat ik de kracht niet meer heb om als moderator verder te doen zoals ik gestart ben. De bisschop luisterde en beloofde een oplossing. Die komt er vanaf 1 april. Dan word ik medepastoor van de federatie Bredene-Vuurtoren. Mijn taken zullen beperkt zijn. Vlakbij zee zal ik tijd hebben om de batterijen op te laden. Wandelen op het strand zal me goed doen. De bisschop omschrijft het als een benoeming om op krachten te komen." Het bisdom heeft begrip voor de vraag van de Lauwse pastoor. "Naar elke vraag wordt geluisterd. En als iemand aangeeft dat hij het tijdelijk moeilijker heeft, dan houden we daar natuurlijk rekening mee", vertelt Inge Cordemans van de communicatiedienst van het bisdom Brugge.





Begrip

Ook in Lauwe is er begrip voor de keuze van de pastoor. Hij heeft veel in gang gezet, maar het is nog zoeken naar een opvolger die zijn werk kan verder zetten. "Mijn mama troost me door te zeggen dat ik de voorbije jaren hard gewerkt heb en dat de mensen dat best wel weten. Daar trek ik mij dan ook aan op. Zij woont in Sint-Michiels bij Brugge. Ik zal dus ook dichter bij het thuisfront wonen en sneller eens kunnen binnenspringen."





Zondag 1 april, Pasen, wordt zijn laatste werkdag. Een weekje later, op Beloken Pasen, volgt een dankviering. Daarna hoopt hij dat de zeelucht hem weer op krachten zal brengen.