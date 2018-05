"Keur 950.000 euro aan investeringen voor jeugd goed" 28 mei 2018

De jeugdverenigingen worden al jaren stiefmoederlijk behandeld door het stadsbestuur. Een kleine rekensom leert dat enkele jeugdverenigingen samen liefst 950.000 euro nodig hebben om hun toekomst te verzekeren. Eind februari kwam de jeugd protesteren, maar het leek duidelijk dat dit geld niet meteen voorhanden is. Daarom plaatst gemeenteraadslid Kasper Vandecasteele (sp.a/Groen) het punt vandaag op de gemeenteraad. "Tijdens een debat van de jeugdraad van vorige maand leken ook de meerderheidspartijen ervan overtuigd dat het bedrag van 950.000 euro noodzakelijk is. Daarom vraag ik vandaag om het advies van de jeugdraad te volgend en die investeringen goed te keuren", stelt raadslid Vandecasteele. Volwassen begeleider van de KSA Henk Florin erkent het probleem. Hij is al meer dan een kwarteeuw volwassen begeleider, ziet het aantal leden stijgen, maar de renovatie van de lokalen blijft steken. "We hebben de voorbije twee decennia vooral met eigen middelen moeten renoveren. Wij worden dan ook stiefmoederlijk behandeld, met als gevolg dat het water bij de jeugdverenigingen aan de lippen staat. Op korte tijd is het aantal leden bij ons gestegen tot meer dan 200, er komen heel wat nieuwe leiders bij, maar onze infrastructuur kan de groei niet langer aan." De stad heeft de investeringspot voor de jeugd opgetrokken tot 200.000 euro, wat ruim onvoldoende is. (XCR/MPM)