"Jammer dat we geen antwoorden kregen tijdens het proces" TWINTIG JAAR CEL VOOR NEDERLANDER DIE STEFAAN BEKAERT DOODDE LIEVEN SAMYN

31 januari 2018

02u51 0 Menen Een 54-jarige Nederlander is door de Kortrijkse strafrechter veroordeeld tot een effectieve celstraf van twintig jaar voor de dood van Stefaan Bekaert (41) uit Menen. Zijn ex-echtgenote is vrijgesproken. "Een meer dan verdiende straf. Alleen jammer dat we tijdens het proces geen antwoorden kregen", reageerden Stefaans ouders Roland en Christine.

Het voormalige Nederlandse koppel stond terecht voor roofmoord op 29 januari 2014 in de woning van Stefaan in de Bruggestraat in Menen. Daarna gingen ze er met zijn wagen en bankkaart vandoor. Het koppel en hun 16-jarige zoon waren Stefaan, die zij kenden als Eric, in de spirituele gemeenschap Hare Krishna in Durbuy tegen het lijf gelopen. Ze waren op de dool vanuit Nederland en hadden geen dak boven het hoofd. Stefaan Bekaert bood hen aan naar Menen te komen. Maar na een verblijf van ongeveer een maand kwam het tot een ruzie. Omdat Stefaan hen op een diefstal had betrapt of omdat er sprake was van aanranding door Stefaan op de zoon, dat bleef onduidelijk. "Eric probeerde in de badkamer mijn zoon aan te randen", verklaarde Andreas Wijnands tijdens het proces. "Ik hoorde geroep en kwam tussen. Daarbij gaf ik Eric één messteek. Daarna vertrok ik samen met mijn zoon met de trein naar Tilburg." Hoe het kwam dat het slachtoffer dan veertien messteken opliep en uiteindelijk meer dan een maand later gewikkeld in een tapijt op de zolder werd teruggevonden, wist hij niet. Adriana K. zat twee jaar in de cel maar werd in april 2016 vrijgelaten. Zij bleef volhouden dat ze op de dag van de moord 's ochtends al was teruggekeerd naar Nederland.





Geen roofmoord

De drie rechters hechtten geen geloof aan de verklaringen van het ex-koppel. Zij veroordeelden Andreas Wijnands niet voor roofmoord maar wél voor doodslag op Stefaan Bekaert. Volgens de rechters vond de moord niet plaats om de wagen of de bankkaart te stelen, maar na een oplopende ruzie. Ze legden Andreas Wijnands de maximumstraf van twintig jaar op. Ze hielden daarbij rekening met elf vorige veroordelingen in Nederland, zijn dominante en leugenachtige houding enz.





Adriana K. was volgens de rechters wél nog in Menen aanwezig op het tijdstip van de moord maar ze twijfelden of ze wel een aandeel heeft gehad in de dood van Stefaan Bekaert. Haar advocaat Siegfried Sergeant reageerde tevreden. "Ze wou niet over dezelfde kam als haar ex geschoren worden. Sinds haar vrijlating en de scheiding van haar ex is een juk van haar schouders gevallen. De hele zaak had tal van nadelige gevolgen voor haar. Ze verloor het hoederecht over haar 6-jarige dochter, zat twee jaar onterecht in de cel,... Nu hoopt ze voor het eerst in haar leven iets op te bouwen."





Dubbel gevoel

Roland Bekaert en Christine Vanlaere, de ouders van Stefaan, hielden een dubbel gevoel over aan het proces en de uitspraak. "Door de ontkenning van die Nederlander bleven onze vragen grotendeels onbeantwoord en dat is spijtig", klonk het. "Anderzijds zijn we blij en opgelucht dat hij zijn verdiende straf kreeg. Dat zijn ex vrijgesproken werd, daar kunnen we ons bij neerleggen, ook al loog ze. Het blijft wel steken dat hun minderjarige zoon, die samen met zijn vader zeker bij de moord aanwezig was, ongestraft blijft. Dat betekent eigenlijk dat minderjarige Nederlandse boefjes in ons land zomaar mogen moorden!" De ondertussen meerderjarige jongen bleef buiten schot omdat Nederland hem steeds weigerde uit te leveren. Hij verklaarde in zijn thuisland wel aan enkele vrienden dat zijn vader in België iemand had vermoord en op een zolder had verborgen. Die verklaring speelde ook een rol om de schuld van Andreas Wijnands te bewijzen. "Hopelijk kunnen we de dood van Stefaan nu eindelijk een plaats geven, ondanks de vragen", besloten Roland en Christine. "Geen enkele straf was genoeg. Wij zijn immers Stefaan voor de rest van ons leven kwijt. Hij is het slachtoffer geworden van zijn eigen goedheid en naïviteit."





Andreas Wijnands stak zijn onvrede over zijn straf niet onder stoelen of banken. "Mafkees! Zit er een stukje los of zo?", slingerde hij een rechter naar het hoofd. "Dit is bullshit." De kans dat hij in beroep gaat, is wellicht groot.